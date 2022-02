Synoptyk IMGW: w nocy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oblodzenia

W nocy ze środy na czwartek prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie lokalnie temperatura nad ranem spadnie poniżej zera i niewykluczone są oblodzenia dróg i chodników - powiedział w środę dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Wieczorem opady deszczu i deszczu ze śniegiem będą zanikać, a strefa opadów przemieści się z zachodu kraju na wschód. "W nocy na wschodzie kraju początkowo zachmurzenie będzie umiarkowane. Lokalnie temperatura nad ranem spadnie poniżej zera do około -2 st. C i w tej części kraju niewykluczone są oblodzenia dróg i chodników" - przekazał synoptyk i dodał, że należy zachować ostrożność, bo miejscami może być ślisko. "Podkreślam to, ponieważ ostatnie dni były ciepłe i nieco zapomnieliśmy, że jednak mamy luty i jeszcze może być śnieg oraz mróz" - powiedział.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe z dużą ilością pogodnego nieba. Jedynie nad samym morzem zachmurzenie chwilami będzie umiarkowane. "Niestety przekładać to się będzie na duże spadki temperatury, pomimo napływu cieplejszej masy powietrza" - ocenił.

Najchłodniej w nocy będzie w Kotlinach Karpackich, gdzie temperatura minimalna wyniesie -9 st. C, w Małopolsce -3 st. C, na północnym wschodzie -2 st. C, w centrum -1 st. C. "Cieplej będzie na zachodzie, termometry wskażą 1 st. C i nad morzem 2 st. C" - powiedział.

W miarę upływu nocy wiatr z kierunku południowo-zachodniego osłabnie, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Nad morzem wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h.

W piątek od rana pogodnie z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo śniegu. Na termometrach maksymalnie od 4 st. C na północy do 10 st. C na południu.