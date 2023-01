Synoptyk IMGW: w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu

W nocy z piątku na sobotę będzie zachmurzenie duże. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W nocy niemal w całym kraju pochmurno, przejaśnienia lokalnie na zachodzie. W całym kraju przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem a w górach śnieg.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 4 na przeważającym obszarze kraju do 6 stopni na Wybrzeżu.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 60 km/h w rejonach podgórskich i do 70 km/h nad morzem. Wiatr południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę w południowej i wschodniej części kraju trochę pogodniej i bez opadów. Opady deszczu wystąpią głównie na północnym zachodzie.

Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na wschodzie, do 9 na południowym zachodzie. W Zakopanem ok. 3 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty. Na przedgórzu sudeckim do 60 km/h, na Wybrzeżu do 70 km/h i będzie tam słabł, żeby wieczorem na zachodnim wybrzeżu znów wzrósł do 70 km/h.