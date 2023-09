Synoptyk IMGW: w nocy pogodnie, będą tworzyć się mgły

W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie pogodnie i dość ciepło. Termometry wskażą od 10 do 17 stopni Celsjusza. Miejscami będą tworzyły się mgły - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W nocy będzie pogodnie. Na krańcach wschodnich więcej chmur i zanikające słabe przelotne opady deszczu. Miejscami będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Tylko na wschodzie może spaść do ok. 10 stopni.

Wiatr słaby, południowy i południowo wschodni. Na północy wschodni.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach wschodnich będzie wzrastało do dużego. Na wschodzie możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Rano szczególnie w kotlinach górskich możliwe są mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura maksymalna od 24 do 29 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej, ok. 23 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych i południowo wschodnich. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 60 km/h.