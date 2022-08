Synoptyk IMGW: w nocy przelotne opady na północy kraju; na południu więcej przejaśnień

W nocy więcej chmur z przelotnymi opadami będzie w północnej części kraju, zaś więcej przejaśnień spodziewane jest w części południowej; w rejonach podgórskich mgły - poinformowała PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Jak poinformowało IMGW, nocą przelotne opady deszczu wystąpią przede wszystkim na północy kraju. Najniższa temperatura spodziewana jest w dolinach górskich, tam od 7 do 10 st. C, w głębi kraju od 11-15 st. C, nad morzem 16-17 st. C.

We wtorek mieszanka chmur i słońca, przelotne opady deszczu przede wszystkim na północy kraju. Słabe burze możliwe od wschodniego Pomorza po Podlasie. Temperatura najniższa - ok. 19, 20 st. C na Suwalszczyźnie, nad morzem i w dolinach górskich, a w głębi kraju od 20, 21 st. C do 24, 25 st. C na krańcach południowo-wschodnich.