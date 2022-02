Synoptyk IMGW: w nocy przelotne opady; w całym kraju silny wiatr

W nocy z piątku na sobotę wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu. W całym kraju będzie silnie wiało - powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w nocy zacznie wiać silny wiatr, który utrzyma się do soboty wieczorem. W nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Miejscami wystąpią burze.

Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na północnym wschodzie i północy do 4 stopni na zachodzie i południu.

Od zachodu szybko zacznie wzrastać prędkość wiatru, którego porywy na południu Polski osiągną do 90 km/h, w pasie od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę porywy osiągną do 115 km/h, a nad samym morzem do 130 km/h. Wiatr południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę w południowej Polsce zachmurzenie umiarkowane, w północnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie opady śniegu i wciąż możliwe burze.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr będzie ciągle nasilał się. Na południu kraju jego porywy wyniosą do 100 km/h, na zachodzie i w centrum kraju do 115 km/h a lokalnie do 120 km/h, zaś nad morzem do 130 km/h. W drugie połowie dnia prędkość wiatru osłabnie.