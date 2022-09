Synoptyk IMGW: w nocy przymrozki przy gruncie na północy kraju

W nocy z czwartku na piątek na Pomorzu, Suwalszczyźnie i Podlasiu temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia. Deszcz popada na południowym wschodzie - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

W nocy na południowym wschodzie najwięcej opadów deszczu. Rozpogodzenia będą na północy i zachodzie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Przy gruncie temperatura może spaść do minus 1 stopnia. Na pozostałym obszarze od 4 do 9 stopni. W dolinach górskich ok. 3-4 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich.

W piątek na północy i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez opadów. Tylko na Wybrzeżu możliwy słaby deszcz. Na południu więcej chmur i opady deszczu. Na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie spadnie nawet 30 mm.

Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni Celsjusza na południu kraju. Na wschodzie 12 stopni, do 16 na zachodzie. W rejonach podgórskich 8-9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.