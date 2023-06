Synoptyk IMGW: w nocy słaby deszcz i lokalnie silne mgły

W nocy na północy i północnym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu. Lokalnie prognozowane są silne zamglenia - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy i północnym wschodzie słabe opady deszczu. Lokalnie silne zamglenia ograniczające widzialność do 400 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, ok. 15-16 w centrum, do 17 stopni na zachodzie.

Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego i wschodniego.

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 21-25 stopni Celsjusza na wschodzie, około 26 stopni na północy, do 29 st. C na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem 18-20 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat 21 st. C.

Wiatr słaby, zmienny, jedynie nad morzem słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.