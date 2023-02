Synoptyk IMGW: w nocy w całym kraju bardzo silny wiatr - do 125 km: h na Wybrzeżu

W nocy z piątku na sobotę będzie pochmurno z opadami w wielu miejscach kraju. W całej Polsce będzie wiał silny wiatr w porywach od 80 km/h na południu do 125 km/h na Wybrzeżu - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

Instytut wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju.

Najsilniej wiać ma nad morzem, gdzie prędkość wiatru może wynieść nawet 125 km/h. Jak przekazał IMGW, ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy ośmiu powiatów na Wybrzeżu. Według prognoz w tym rejonie może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na Wybrzeżu.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju wystąpią przelotne opady deszcz, a największe opady wystąpią na wschodzie, gdzie suma tych opadów wyniesie 15 mm. Na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Lokalnie mogą wystąpić burze. W górach będzie padał deszcz ze śniegiem a wysoko w Tatrach śnieg.

Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do 5 stopni na południowym zachodzie.

Późnym wieczorem i w nocy zacznie wzmagać się silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy wystąpią w strefie Wybrzeża i tam osiągną prędkość do 125 km/h. W głębi kraju porywy będą słabsze do 90 km/h, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie porywy wiatru osiągną prędkość do 100 km/h. Najsłabsze porywy na południu kraju do 80 km/h. Wiatr południowo zachodni i zachodni. W Karpatach porywy do 110 km/h a w Sudetach do 170 km/h. Tam zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Okresami w całym kraju będzie padał deszcz, na północnym wschodzie i w górach będzie padał deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na południu suma opadów może wynieść do 15 mm. Wysoko w górach spadnie 5 cm śniegu w Sudetach i 15 cm w Tatrach.

Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 7 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na zachodzie.

Wiatr początkowo będzie jeszcze silny i bardzo silny, w porywach do 115 km/h na Wybrzeżu, do 90 km/h na północy i do 70 km/h na południu. Wiatr zachodni. Wiatr będzie dość szybko słabł, najpierw na zachodzie kraju, a na koniec na północnym wschodzie. W Sudetach jego porywy wyniosą do 140 km/h, w Tatrach do 110 km/h i tam zawieje i zamiecie śnieżne.