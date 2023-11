Synoptyk IMGW: w nocy w całym kraju deszcz, lokalnie przymrozek. W górach śnieg, w Tatrach i Sudetach także silny wiatr

W nocy z soboty na niedzielę niebo będzie pochmurne. Prawie w całym kraju spadnie deszcz. W Tatrach śnieg, tam i w Sudetach również mocno powieje. Termometry pokażą od minus 1 do 7 stopni Celsjusza - przekazał PAP Jakub Gawron, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, miejscami w całym kraju wystąpią słabe opady deszczu. Wysoko w górach synoptycy prognozują opady śniegu do około 10 cm.

Lokalnie na północnym wschodzie i na południu tworzyć się będą krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Noc z soboty na niedzielę dość chłodna. Od 0 stopni na północnym wschodzie kraju do 6 na zachodzie i południu. Nad samym morzem termometry pokażą 7 stopni Celsjusza. Z kolei w rejonach podgórskich Karpat miejscami pojawi się przymrozek, temperatura spadnie do minus 1 stopnia.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju okresami porywisty. Ale po północy w rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru wzrosną do ok 70 km/h, wysoko w Sudetach do 100 km/h, natomiast na szczytach Tatr nawet do 130 km/h.

Wiatr będzie południowy i południowo-wschodni. W Tatrach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresowo wystąpią opady deszczu, największe na południowym wschodzie i w centrum kraju - do 10 litów wody na metr kwadratowy. W obszarach podgórskich Karpat spadnie do 15 litrów na metr kwadratowy. Z kolei na szczytach Tatr około 15 cm śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski do 12 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej będzie na Podhalu, tam ok. 7 stopni Celsjusza.

Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa, okresowo może być porywisty do 65 km/h.

Bardzo wietrznie będzie w rejonach podgórskich Karpat - w Małopolsce i na Podkarpaciu - porywy w ciągu dnia mogą wynieść do 90 km/h. W Sudetach 100 km/h, w Tatrach do 130 km/h

W drugiej połowie niedzieli wiatr stopniowo będzie słabł. Najdłużej utrzyma się w rejonach podgórskich Bieszczad.