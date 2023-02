Synoptyk IMGW: w nocy w górach przybędzie nawet do 10 cm śniegu

W nocy ze środy na czwartek spodziewane są dalsze opady deszczu ze śniegiem na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem padać będzie deszcz, w górach śnieg. Tam, jak powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet do 10 cm.

Noc ze środy na czwartek nadal z zachmurzeniem dużym, całkowitym. Wciąż prognozowane są opady deszczu ze śniegiem na przeważającym obszarze kraju. "Nad morzem padać będzie deszcz, w górach przybędzie śniegu. Tam spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to ok. 5-10 cm" - powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Przekazał, że w górach utrzymywać się będzie temperatura poniżej 0. Na wschodzie ta minimalna wyniesie minus 1 stopień Celsjusza. Natomiast na pozostałym obszarze kraju temperatura na lekkim plusie, ok. 1-3 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie umiarkowany. Na północnym zachodzie okresami dość silny. Nad morzem bardzo silny. Tam porywy nawet do 90 km/h, na zachodzie do 80 km/h. Na pozostałym obszarze dochodzić będą do 60 km/h. Powieje z kierunków zachodnich.

"W górach i obszarach podgórskich, gdzie będzie padał śnieg, mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzegł synoptyk IMGW.

Czwartek nadal z opadami, przede wszystkim deszczu ze śniegiem, ale w górach to będzie śnieg, na Pomorzu deszcz.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 2-3 stopni w centrum, do ok. 4-5 stopni Celsjusza na zachodzie" - podał Kowalczuk.

Umiarkowany wiatr północno-zachodni będzie stopniowo słabł. Nad morzem jeszcze pozostanie dość silny i tam możliwe porywy do 80 km/h. W górach nadal mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.