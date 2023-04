Synoptyk IMGW: w nocy w okolicy Jeleniej Góry możliwe przymrozki; czwartek najcieplejszy na Podlasiu

W nocy ze środy na czwartek spodziewany jest dalszy ciąg pochmurnej pogody. Najcieplej będzie na wschodzie kraju, natomiast w okolicy Jeleniej Góry, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. W czwartek do 16-18 stopni Celsjusza na Podlasiu.

W nocy ze środy na czwartek, która zapowiada się pochmurnie, większe przejaśnienia możliwe są na północnym wschodzie i miejscami na Wybrzeżu. Rozpogodzić się może również w kotlinach, szczególnie w sudeckich. "Tam też może utworzyć się mgła ograniczająca widzialność do ok. 300 m" - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opady nie będą już silne, ale jeszcze głównie na północnym zachodzie może spaść do ok. 8 mm deszczu. W górach spodziewane są opady śniegu, ale już słabsze.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, ok. 5 stopni w centrum, do 7 stopni Celsjusza na wschodzie. W rejonach podgórskich, zwłaszcza tam, gdzie się rozpogodzi, spodziewane są spadki temperatury od zera do ok. 2 stopni Celsjusza.

Ponadto, jak zaznaczyła synoptyk IMGW, w kotlinach sudeckich, szczególnie w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, mogą wystąpić przy gruncie spadki temperatury do minus 3 stopni Celsjusza, miejscami do minus 1 stopnia Celsjusza. Na okolice Jeleniej Góry wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Będzie obowiązywać od godz. 23 w środę do godz. 6 rano w czwartek.

Wiatr będzie północno-wschodni, miejscami północny, na Wybrzeżu jeszcze początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h. Porywy do 60 km/h mogą też występować w górach. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek jeszcze zacznie się pochmurnie, ale z biegiem dnia powinno się przejaśniać, szczególnie na północnym wschodzie. "Tam zachmurzenie umiarkowane i nie powinno padać. Natomiast na pozostałym obszarze możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu" - zaznaczyła Dąbrowska.

Będzie cieplej niż w ostatnich dniach. "Najcieplejszym obszarem jeszcze pozostanie północny wschód, Podlasie. Tam 16-18 stopni. Ale również na południowym zachodzie i miejscami w centrum kraju zaczną się pojawiać temperatury na poziomie 16 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, tam w rejonie Półwyspu Helskiego i Łeby ok. 10 stopni Celsjusza" - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr powieje z kierunków północnych i wschodnich, będzie słaby i umiarkowany, jeszcze na Wybrzeżu i miejscami na północy porywisty. Te porywy nie będą przekraczać 55 km/h. Tylko w górach powieje nieco silniej, do 60 km/h.