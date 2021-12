Synoptyk IMGW: w nocy zachmurzenie duże z lokalnymi opadami marznącego deszczu

W nocy z środy na czwartek utrzyma się zachmurzenie duże i pojawią się mgły. Na wschodzie kraju spodziewane są słabe opady marznącego deszczu - przekazał w środę dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek.

Według synoptyka IMGW w nocy prognozowane jest zachmurzenie duże, tylko na południu możliwe są lokalne przejaśnienia. "Dodatkowo w nocy na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się dużo mgieł, które będą ograniczać widoczność do 100 metrów. A na wschodzie mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu" - powiedział.

Mgły utrzymają się do czwartkowego popołudnia.

Temperatura wyniesie od 2 st. C na zachodzie kraju do -5 st. C na Suwalszczyźnie. "W czwartek rano należy uważać, bo może być ślisko na północnym wschodzie, krańcach wschodnich i w regionach podgórskich" - dodał.

W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w centrum. Na zachodzie prognozowane są słabe opady deszczu.