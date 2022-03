Synoptyk IMGW: w nocy załamanie pogody, opady deszczu i śniegu

W nocy z czwartku na piątek będzie pochmurno w całym kraju, a w południowej i wschodniej części kraju wystąpią silne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu – powiedziała Dorota Pacocha, synoptyk IMGW. Instytut wydał w tej sprawie ostrzeżenia meteorologiczne.

W czwartek w nocy będzie pochmurno, na północy większe przejaśnienia. Na północy i zachodzie bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na południu i południowym wschodzie deszcz o umiarkowanym natężeniu i tam suma opadów prognozowana jest do 15 mm na metr kwadratowy, a w Małopolsce i na Podkarpaciu do 25 mm. IMGW wydał już ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące tych silnych opadów dla obszaru od Lublina po Nowy Sącz.

W górach przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść tej nocy od 10 do 15 cm. IMGW wydał również ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące opadów śniegu w centralnej Polsce, południowo-zachodniej i obszarów podgórskich.

Instytut wydał ponadto ostrzeżenia meteorologiczne dla kilku powiatów w okolicy Jeleniej Góry i Wałbrzycha o silnych opadach śniegu, które mają się zdarzyć ok. godz. 20 i zakończyć nad ranem. Ma tam też wystąpić oblodzeniu na drogach.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. zera stopni w centrum do 5 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Porywy wiatru wyniosą do 55 km/h. Na Wybrzeżu będzie on silniejszy do 60 km/h, północno-wschodni. W górach porywy wyniosą do 75 km/h, które będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek na północny i północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, z przewagą śniegu. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów do 15 mm.

W południowo-wschodniej połowie kraju przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 7 cm. IMGW wydał już ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące tych opadów także w centrum kraju i na południowym zachodzie. Na przedgórzu sudeckim ma spaść w piątek 10 cm śniegu, a w Tatrach 12 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południu, około zera stopni w centrum kraju do 8 stopni na północnym zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 75 km/h. W górach porywy wiatru osiągną 80 km/h. Lokalnie wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.