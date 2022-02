Synoptyk IMGW: w piątek deszcz na zachodzie, na wschodzie pogodnie

W piątek na zachodzie kraju można spodziewać się słabych opadów deszczu. Z kolei na wschodzie się przejaśni i będzie pogodnie - powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek kraj zostanie podzielony na dwie strefy. Na zachodzie będzie padał słaby deszcz, a na wschodzie się przejaśni. W piątek w nocy i w sobotę zawieje silny wiatr.

W piątek na zachodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu. Z kolei na wschodzie poprawa pogody z przejaśnieniami, która utrzyma się do godzin wieczornych.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na wschodzie Polski do 10 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr niemal w całym kraju będzie umiarkowany, okresami porywisty do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Miejscami wystąpią burze.

Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na północnym wschodzie i północy do 4 stopni na zachodzie i południu.

Od zachodu szybko zacznie wzrastać prędkość wiatru, którego porywy na południu Polski osiągną do 90 km/h, w pasie od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę wiatr zawieje z siłą do 115 km/h, a nad samym morzem do 130 km/h. Wiatr południowo zachodni i zachodni.