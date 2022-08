Synoptyk IMGW: w piątek dużo słońca i burze; nad morzem gęsta mgła

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie i upalnie, jedynie na zachodzie i północnym wschodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze - powiedział PAP Jakub Gawron z IMGW. W strefie wybrzeża utrzymywać się będzie gęsta mgła.

Jak poinformował IMGW, w piątek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jedynie na zachodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego. "Miejscami w tych regionach występować będą przelotne opady deszczu oraz burze. Gwałtowniejsze burze spodziewane są na krańcach południowo-zachodnich, tam w trakcie burz opady nawet do 30-35 mm; na północnym wschodzie w trakcie burz do 15 mm" - przekazał synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Dodał, że porywy wiatru na południowym zachodzie osiągną prędkość do 70 km/h. Na północnym wschodzie wiatr będzie jedynie porywisty.

"Wciąż zmagamy się z upałami. Temperatura maksymalna - poza obszarami nadmorskimi, podgórskimi i krańcami zachodnimi, gdzie będzie poniżej 30 st. C - przekraczać będzie 30 st. C. Maksymalnie będzie od 26 st. C na południowym zachodzie, do 33 st. C na wschodzie kraju" - zaznaczył synoptyk.

Dodał, że we wspomnianych obszarach nadmorskich i podgórskich temperatura osiągnie od 24 do 26 st. C. "Dodatkowo nad samym morzem w strefie wybrzeża miejscami utrzymuje się mgła i ona może się utrzymywać przez cały dzień" - powiedział. Zaznaczył, że mgła będzie gęsta i miejscami będzie ograniczała widoczność do 100 metrów.

Jak informuje IMGW, zjawisko to związane jest z gwałtownym ochłodzeniem się wody w Bałtyku spowodowanym wyciągnięciem chłodnych wód z głębi Bałtyku na powierzchnię przez prądy morskie. "Powietrze, które nadchodzi znad lądu nad wodę momentalnie kondensuje i stąd mgła w strefie nadmorskiej" - powiedział.

Wiatr w przeważającej części kraju będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i wschodni.

W nocy na zachodzie i południowym zachodzie kraju miejscami będzie zachmurzenie umiarkowane i tam także nocą mogą zdarzać się przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Miejscami utworzą się mgły i tam widzialność ograniczona będzie do ok. 200 merów. W burzach opady osiągną wartość do ok. 20 mm. Porywy wiatru, zwłaszcza początkowo do 70 km/h.

Noc będzie ciepła od 14 st. C na południowym wschodzie do nawet 20 st. lokalnie nad morzem. W kotlinach karpackich lokalnie spadki temperatury do 10 st. C. Wiatr w całym kraju będzie słaby, na ogół z kierunków wschodnich.