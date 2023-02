Synoptyk IMGW: w piątek mieszane opady w całym kraju, w Sudetach wichura

W piątek w całym kraju będą mieszane opady. Będzie wiał silny wiatr, w Sudetach nawet do 160 km/h - poinformowała PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

W piątek na wschodzie będzie padał śnieg, w centrum deszcz ze śniegiem, na krańcach zachodnich deszcz. W górach może spaść do 20 cm śniegu, a na zachodzie do 15 mm deszczu.

Temperatura maksymalna od -1 stopnia Celsjusza na północy kraju i na Podhalu, 2 stopni w centrum, do 7 na zachodzie.

Wiatr będzie silny, na zachodzie w porywach do 85 km/h, do 90 km/h nad morzem, w Sudetach do 160 km/h. Wiatr słaby tylko na północnym wschodzie, południowy. Na zachodzie wiatr północno-zachodni i zachodni.

W nocy na wschodzie opady śniegu, na zachodzie deszcz ze śniegiem a nad morzem deszcz. W górach spadnie do 15 cm śniegu.

Temperatura minimalna od -7 stopni Celsjusza na Podhalu, -6 stopni na Pomorzu, -3 stopni w centrum kraju, do 1 stopnia nad morzem.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty do 65 km/h na zachodzie, nad morzem do 80 km/h, a w Sudetach do 160 km/h.