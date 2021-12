Synoptyk IMGW: w piątek pochmurno na północy, tam opady śniegu i śniegu z deszczem

W piątek na północy kraju będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Z kolei na południu prognozowane są rozpogodzenia - powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW. Na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15 cm.

Według prognozy przygotowanej przez Annę Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek pogoda będzie zróżnicowana między północą a południem kraju.

"W południowej części kraju będzie wiele rozpogodzeń, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Z kolei na północy zachmurzenie duże, wystąpią przelotne opady śniegu a na Wybrzeżu opady deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 do 15 cm" - powiedziała Anna Woźniak.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od minus jednego stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 stopni na Dolnym Śląsku i nad samym morzem. W przeważającej części kraju temperatura wyniesie ok. 1 stopnia Celsjusza.

IMGW informuje, że wiatr wieje z kierunków zachodnich, będzie przeważnie umiarkowany i porywisty, dość silny nad morzem w porywach do 70 km/h. W centrum kraju porywy wiatru sięgną do 55 km/h.

W nocy, w południowej części kraju ciągle spodziewanych jest dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Z kolei na północy będzie duże zachmurzenie z opadami śniegu. Na Wybrzeżu dalej przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna, ze względu na liczne rozpogodzenia od minus 10 do minus 5 stopni na południu kraju. W rejonach podgórskich w Karpatach lokalnie temperatura może spaść do minus 15 stopni. W pozostałej części kraju temperatura wyniesie od minus 1 do minus 5 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie około zera. Wiatr w całym kraju słaby i umiarkowany, tylko na północy porywisty a nad morzem w porywach do 60 km/h.