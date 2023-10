Synoptyk IMGW: w piątek słaby deszcz na północy, nad morzem silniej powieje

W piątek na północy kraju wystąpią słabe opady deszczu. Po południu nad morzem wiatr będzie dość silny. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak, jego porywy sięgną do 70 km/h. Najcieplej ma być na południowym zachodzie - do 20 stopni Celsjusza.

Piątek zapowiada się z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i dużym. "Na południu, szczególnie początkowo, możliwe większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Natomiast w północnej części kraju pojawią się słabe opady deszczu" - powiedziała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, ok. 17 stopni w centrum, do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem po południu dość silny, w porywach do 70 km/h. Powieje z kierunków zachodnich.

"W nocy z piątku na sobotę w całym kraju zachmurzenie już będzie duże, tylko na krańcach południowych prognozowane są większe przejaśnienia" - wskazała synoptyk IMGW.

Dodała, że na północy kraju spodziewany jest deszczu. Miejscami spadnie go do 10 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, ok. 13 stopni w centrum, do 15 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem.

"Najgroźniejszy będzie wiatr. W całym kraju umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy stopniowo wzmagający się do 75-80 km/h, nad samym morzem do 90 km/h nad ranem" - ostrzegła Woźniak.

Synoptyk IMGW przekazała, że w połowie przyszłego tygodnia jest szansa na przejściowe ocieplenie. Termometry mogą wskazać do 25 stopni Celsjusza.