Synoptyk IMGW: w piątek słonecznie i ciepło

W piątek w całym kraju będzie słonecznie. Na zachodzie temperatura wyniesie 31 stopni Celsjusza - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

IMGW informuje, że w piątek będzie pięknie i słonecznie w całym kraju. "Pod wieczór na południowym zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i słabe burze" - powiedziała Dorota Pacocha.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 31 stopni na zachodzie kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie okresami dość porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy z piątku na sobotę pogodnie niemal w całym kraju, jedynie na zachodzie więcej chmur. Na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich miejscami przelotne opady deszczu i możliwe burze. Podczas burz intensywne opady deszczu do 20 mm na metr kw., a miejscami do 25 mm, wiatr w porywach do 60 km/h.

Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na wschodzie do 18 stopni na zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach podczas burz wiatr w porywach do 75 km/h.