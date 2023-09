Synoptyk IMGW: w piątek więcej słońca, do 23 stopni Celsjusza na zachodzie kraju

Piątek powinien być już bardziej słoneczny niż czwartek. Najcieplej zapowiada się na zachodzie kraju. Tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, temperatura wzrośnie do 23 stopni Celsjusza.

"W piątek na południu i na zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, w pozostałej części kraju małe i umiarkowane" - przekazała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 stopni na zachodzie. Tam będzie najcieplej. Natomiast nieco chłodniej zapowiada się dzień w rejonach podgórskich, bo z temperaturą ok. 17-19 stopni.

Wiatr będzie na ogół słaby z kierunków wschodnich. "Noc z piątku na sobotę pogodna, bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na ogół słaby, południowo-wschodni" - wskazała synoptyk IMGW.

Dodała, że sobota także zapowiada się pogodnie, powinno być cieplej niż w piątek i słonecznie, z temperaturą od 21 stopni Celsjusza na wschodzie do 26 stopni na zachodzie. Niedziela ma być jeszcze cieplejsza, termometry wskażą od 24 do 27 stopni. Jeśli przelotnie pokropi, to w Zakopanem.