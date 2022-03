Synoptyk IMGW: w piątek wschód pogodny, zachód pochmurny, na Pomorzu opady deszczu

W piątek będzie bezchmurnie na wschodzie kraju, zaś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W nocy minus 8 stopni na wschodzie kraju - powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

W piątek utrzyma się słoneczna pogoda na wschodzie kraju, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu słabe opady deszczu.

Temperatura od 5 do 8 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, na zachodzie od 10 do 12 stopni. W rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie ok. 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na Wybrzeżu wiatr północno zachodni.

W nocy ciągle będzie słonecznie na wschodzie kraju, zaś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na Pomorzu opady deszczu, możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Pomorzu i w kotlinach sudeckich i Ziemi Lubuskiej mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura na wschodzie od - 8 do -3 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie od zera do 2 stopni. Wiatr słaby wschodni.