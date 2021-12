Synoptyk IMGW: w poniedziałek nad morzem wiatr do 50 km: h

W poniedziałkowe popołudnie na północy kraju będzie dominować duże zachmurzenie, na południu lokalnie spadnie deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze śnieg i lokalnie deszcz. Temperatura zera st. C w Kotlinach Sudeckich do -5 na Suwalszczyźnie - powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

Na poniedziałkowe popołudnie IMGW wydało ostrzeżenie dla Karpat w związku z opadami śniegu.

Z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyk IMGW Małgorzatę Tomczuk wynika, że "w północnej połowie kraju należy się spodziewać dużego zachmurzenia, jedynie okresami może wyjrzeć słońce. Na pozostałym obszarze kraju spadnie śnieg".

"Temperatura będzie się wahać od zera st. C w Kotlinach Sudeckich do -5 na Suwalszczyźnie. Jeden st. Celsjusza w centrum, 3 na zachodzie, 4 st.C na zachodnim wybrzeżu" - powiedziała synoptyk IMGW.

Do godzin wieczornych synoptyk IMGW nie przewiduje zmian w pogodzie. "Wieczorem nieznacznie spadnie temperatura. Do -6 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie i do 1 st. C na krańcach zachodnich.

Wieczorem wiatr umiarkowany, jedynie na wschodzie i północy będzie dość silny. Nad morzem wiatr dochodzący do 50 km/h" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Jak przekazała PAP synoptyk IMGW, w poniedziałek dla Karpat wydano ostrzeżenia dotyczące opadów śniegu, które będzie obowiązywać do godz. 18. "W wielu miejscach będzie ślisko" - powiedziała Tomczuk.

W nocy w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane. "Na południu kraju w nocy powinno przeważać duże zachmurzenie, a także przelotne opady śniegu. Mniejsze opady śniegu na zachodzie kraju" - stwierdził synoptyk.

Małgorzata Tomczuk podała, że "w nocy w poniedziałek w regionie od Gdańska do Elbląga może spaść do 8 cm śniegu. Nad morzem możliwy porywisty wiatr, w tym regionie temperatura nie powinna przekroczyć 0 stopni".

Synoptyk wskazała, że "na Podhalu temperatura powinna wynieść do -12 st.C i od -10 do -12 st. w Dolinach Karpackich. Cieplej w Kotlinach Sudeckich - tam do -5 st.C".