Synoptyk IMGW: w poniedziałek pochmurnie i słaby wiatr; najcieplej na zachodzie - do 5 st. Celsjusza

W poniedziałek należy się spodziewać pochmurnej pogody, która będzie się utrzymywać na przeważającym obszarze kraju. Rozpogodzenia możliwe miejscami w Małopolsce. Na zachodzie możliwe marznące opady deszczu - w tej części Polski temperatura sięgnie 5 st. C., z kolei w centrum będzie 0 stopni C. - przekazał PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymona Ogórka wynika, że "w poniedziałek należy się spodziewać pochmurnej pogody na przeważającym obszarze kraju, lokalne rozpogodzenia możliwe w regionie Małopolski".

Ogórek dodaje, że "w poniedziałkowe popołudnie w regionie Śląska, ale także w centralnej Polsce mogą wystąpić marznące opady deszczu. Ta strefa może się rozszerzyć nieco bardziej na północ aż do rejonu Warmii i Mazur".

Synoptyk IMGW podkreśla, że "te opady deszczu, co prawda będą słabe, ale mogą powodować gołoledź na drogach".

"Od zachodu dostaje się do nas ciepłe powietrze, w Szczecinie oraz Świnoujściu temperatura w ciągu dnia sięgnie 5 st. Celsjusza. Z kolei chłodniejszy będzie wschód Polski, gdzie przez całe popołudnie utrzyma się temperatura ujemna" - stwierdził synoptyk IMGW.

Z informacji przekazanych PAP przez Szymona Ogórka wynika, że w porze wieczornej nie należy się spodziewać drastycznych zmian w pogodzie. "Od Śląska przez centrum aż po Warmię i Mazury miejscami możemy się spodziewać słabych opadów mżawki. Na wschodzie z kolei możliwy słaby śnieg" - stwierdził.

W nocy w poniedziałek temperatura minimalna na krańcach wschodnich wyniesie -6 stopni C., zaś na zachodzie będzie dodatnia, do 4 stopni C. W centrum 0 stopni C. "Praktycznie cały zachód w poniedziałek w nocy będzie mglisty, ale z dodatnią temperaturą. Tendencja słabego wiatru w nocy nie ulegnie zmianie" - dodał synoptyk IMGW.