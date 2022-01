Synoptyk IMGW: w poniedziałek pochmurno i z opadami, lokalnie marznącymi

Za sprawą ciepłego frontu atmosferycznego poniedziałek w większości kraju będzie pochmurny i z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW. Lokalnie możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź.

Jak powiedziała Grażyna Dąbrowska z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przez najbliższe kilkadziesiąt godzin pogodę w Polsce będzie kształtowała strefa ciepłego frontu atmosferycznego, który powoli przemieszcza się z zachodu na wschód, przynosząc ze sobą ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

"Większych przejaśnień, bez opadów, spodziewamy się tylko na południowo-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki. Od Kotliny Kłodzkiej, przez Ziemię Łódzką, zachodnią część Mazowsza, po zachodnią część Mazur, utworzy się strefa opadów marznących, powodujących gołoledź" - powiedziała Dąbrowska.

Dodała, że na północnym zachodzie będą to głównie opady deszczu i mżawki, ale bez ryzyka wystąpienia opadów marznących. Na Pomorzu lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

"Tam, gdzie będą rozpogodzenia, będzie także najchłodniej. W rejonach podgórskich Karpat w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około minus 8 stopni Celsjusza. Niewiele cieplej, bo minus 5 stopni, będzie na krańcach wschodnich. W centrum prognozujemy od minus 2 do zera. Na zachodzie będzie około 5 stopni na plusie, a najwyższych temperatur, około 6 stopni, spodziewamy się w strefie nadmorskiej" - przekazała synoptyk IMGW.

W nocy strefa zachmurzenia obejmie już całą Polskę. We wschodniej części kraju spodziewane są opady śniegu, a idąc w kierunku zachodnim, deszczu ze śniegiem i deszczu. Meteorolodzy przewidują powstanie strefy marznących opadów ciągnącej się od Doliny Kłodzkiej, przez województwo łódzkie, Mazowsze, po Suwalszczyznę.

Temperatura spadnie do minus 16 stopni lokalnie na Podkarpaciu, od -14 do -10 na Zamojszczyźnie, Rzeszowszczyźnie i Podhalu. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie od -4 do -3 stopni. W centrum od około -2 do zera. Na Kujawach, Pomorzu Wschodnim i Dolnym Śląsku od 1 do 2 stopni na plusie i do 3 stopni Celsjusza na Wybrzeżu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu porywisty, jednak wiejący z prędkościami poniżej 55 km/h.