Synoptyk IMGW: w poniedziałek pokropi przelotny deszcz

W pierwszej połowie poniedziałku możliwe są jeszcze przejaśnienia. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB, stopniowo zachmurzenie będzie rosnąć i praktycznie w całym kraju możliwy jest przelotny deszcz.

Według prognoz Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek do Polski nadal napływać będzie nieco cieplejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie. W ciągu dnia ciśnienie zacznie spadać.

"W poniedziałek czeka nas przewaga zachmurzenia dużego z przejaśnieniami w pierwszej połowie dnia. Rano, zwłaszcza na południu kraju, możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Praktycznie w całym kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Najwięcej spadnie go na wschodzie kraju, gdzie prognozowane są lokalne burze, którym towarzyszyć może niewielki grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni. Nad morzem spodziewamy się od 9 do 12, natomiast w kotlinach podgórskich od 7 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich, jedynie czasie burz może być porywisty" - powiedział Walczak.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu i zachodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju na ogół pogodnie. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 6 stopni. Cieplej jedynie na północnym zachodzie kraju: około 7-8 stopni, natomiast w kotlinach podgórskich temperatura spadnie do około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy. W drugiej połowie nocy na zachodzie kraju stanie się porywisty i może osiągać prędkość do 55 km/h.