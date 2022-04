Synoptyk IMGW: w poniedziałek silny wiatr i opady

W poniedziałek pochmurno w przeważającej części kraju. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie też silnie wiało – powiedział Kamil Walczak, synoptyk IMGW.

W poniedziałek pogodnie na południu i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy i północnym wschodzie może padać śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, do 9 na krańcach południowo-zachodnich.

Wiatr będzie silny, szczególnie w zachodniej części kraju. Jego porywy wyniosą do 80 km/h. Na północy kraju wiatr może wiać z prędkością 90 km/h, a nad samym morzem nawet 100 km/h. Wiatr południowo-zachodni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej i centralnej części kraju oraz dla części południowo-zachodniej. Z kolei dla powiatów leżących nad samym morzem zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia. Silny wiatr ma się utrzymać do wieczora, a w niektórych rejonach do rana.

W nocy zachmurzenie duże w całym kraju, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie oraz w górach będzie padał śnieg. W Sudetach spadnie od 5 do 10 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na wschodzie, do 3 stopni Celsjusza nad morzem i na zachodzie.

Wiatr porywisty z prędkością do 80 km/h, nad morzem do 100 km/h. W górach wiatr może wiać z prędkością nawet do 120 km/h. Wiatr ten będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.