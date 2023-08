Synoptyk IMGW: W poniedziałek upały na południowym wschodzie, ciągle burze i deszcz

W poniedziałek będzie dość ciepło ok.24-26 stopni C., a najcieplej na południowym wschodzie od 29 do 31 stopni. Tylko nad morzem będzie chłodniej ok. 20 stopni. W całym kraju możliwe burze i opady deszczu - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Michał Kowalczuk.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Na wschodzie i na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. W całym kraju, miejscami mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów nie powinna przekroczyć 10 mm.

Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza nad morzem, ok. 24-26 stopni w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie od 29 do 31 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Lokalnie na południu i nad morzem i na wschodzie porywisty.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i burze wystąpią w pasie od Mazur, przez Polskę centralną po Śląsk. W czasie burz na Śląsku może spaść do 30 mm deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na zachodzie, 14-17 stopni w centrum a najcieplej do 20 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr na północy i zachodzie słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany z przewagą kierunków północnych, okresami porywisty. W trakcie burz porywy wiatru osiągną do 80 km/h.