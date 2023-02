Synoptyk IMGW: w poniedziałek w miarę pogodnie

W poniedziałek będzie raczej pogodnie, jednak na południowym wschodzie i północy zachmurzenie okresami wzrośnie do dużego. Możliwe są słabe opady śniegu. Dość mroźno, od minus 8 do plus 3 stopni - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W poniedziałek będzie raczej pogodnie, jednak na południowym wschodzie i północy zachmurzenie okresami wzrośnie do dużego i tam będą słabe opady śniegu.

Temperatura maksymalna od minus 6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, minus 2 stopnie w centrum, do plus 3 nad morzem. Najchłodniej będzie na Podhalu minus 8 stopni.

Wiatr będzie słaby, zmienny tylko we wschodniej połowie kraju z przewagą kierunków północnych. Nad morzem wiatr może się wzmagać do umiarkowanego i tam będzie północno-zachodni.

W nocy rozpogodzenia w zachodniej części kraju, natomiast we wschodniej więcej chmur i słabe opady śniegu. W wielu miejscach będą się tworzyć marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 12 stopni Celsjusza na południu, minus 8-9 w centrum kraju, minus 2 na północnym wschodzie, do minus 1 stopnia nad morzem. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do minus 17, a w Karpatach lokalnie do minus 19 stopni.

Wiatr będzie słaby, zmienny, we wschodniej Polsce z przewagą północno-zachodniego.