Synoptyk IMGW: w poniedziałek wietrznie i pochmurnie

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju pochmurnie i wietrznie. Na południu możliwe przejaśnienia. W całym kraju deszcz: w centralnej i południowo wschodniej Polsce suma opadów wyniesie do 10 milimetrów. Temperatura od 5 st. C na północnym wschodzie do 10 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

IMGW prognozuje, że w południe temperatura będzie się wahać "od 5 st. C na północnym wschodzie do 10 stopni na południowym zachodzie".

W całym kraju będzie wiał porywisty wiatr. "Dla południowej Polski, ale również dla Wybrzeża wschodniego, wystawiono ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze" - wskazał Gawron. "Do wieczora porywy wiatru mogą miejscami osiągnąć do 75 km/h" - dodał.

Jak prognozuje IMGW wieczorem nastąpi spadek temperatury, jednak nie będzie znaczący, "ze względu na to, że mamy cały czas ciepłe powietrze i wiatr". Synoptyk przekazał też, że wieczorem może być stopień ew. dwa mniej względem dziennej temperatury.

"W nocy będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabsze niż w ciągu dnia opady deszczu. Najwięcej prognozowanych opadów deszczu wystąpi na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 2 do 4 st. C na wschodzie do 6 stopni na zachodzie" - powiedział synoptyk IMGW.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. "W nocy nad morzem porywy wiatru osiągną do 60 km/h, na pozostałym obszarze nie powinny przekroczyć 55 km/h" - dodał synoptyk IMGW.