Synoptyk IMGW: w poniedziałek wraca zimno i śnieg

W poniedziałek do Polski wróci zimowa aura. W wielu miejscach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, a temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od jednego do siedmiu stopni Celsjusza. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB, od czwartku możliwe jest niewielkie ocieplenie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w poniedziałek Polska znajdować się będzie na skraju niżu mającego swój ośrodek nad Bałtykiem. Do kraju napływać będzie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

"Po okresie ciepłej pogody wiosennej, w poniedziałek będzie zdecydowanie chłodniej. W całym kraju będzie pochmurno. Na południowym wschodzie intensywne opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a w górach w śnieg. Na pozostałym obszarze kraju prognozujemy opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na Pomorzu może spaść do 5 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Wschodnim, około 5 w centrum, do 7 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są na południu kraju, gdzie będą dochodziły do 70 km/h. Wysoko w górach prędkość wiatru przekroczy 100-110 km/h. Na Wybrzeżu i miejscami w centrum kraju prognozowane są porywy wiatru do 65 km/h" - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.

Według aktualnych modeli meteorologicznych, wyraźne ochłodzenie towarzyszyć nam będzie do środy. Od czwartku spodziewane jest stopniowe ocieplenie, jednak synoptycy zastrzegają, że przy dynamicznej sytuacji w pogodzie trudno określić, jak długo i w jakim stopniu się utrzyma.