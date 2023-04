Synoptyk IMGW: w sobotę deszczowo na przeważającym obszarze kraju

W sobotę bez deszczu będzie jedynie na wschodniej części kraju. Jak powiedział PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo.

Jak przekazał PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę nad przeważającym obszarem kraju będzie raczej pochmurno i z opadami deszczu.

"Dzisiaj we wschodniej części kraju będzie jeszcze pogodnie i do końca dnia nie powinno padać. Na zachodzie zdecydowanie więcej chmur z opadami deszczu i ta strefa przesuwać się będzie z zachodu na wschód. Na południu kraju możliwe lokalne burze z porywami do 60 km/h i opadami do 15 mm deszczu. Temperatura będzie wyrównana - od 14 do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na północy kraju, gdzie termometry wskażą od 10 do 14 stopni i w rejonach podgórskich Karpat z temperaturą od 10 do 11 stopni. Wiatr na wschodzie chwilami może być umiarkowany i porywisty, na ogół słaby i umiarkowany" - powiedział Folwarski.

Noc z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze kraju pochmurna i deszczowa. Najpogodniej będzie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich. W rozpogodzeniach możliwe są spadki temperatur do 1 stopnia. Im dalej na wschód i południe, tym więcej chmur i opadów. Najcieplej będzie na wschodzie - do 8-9 stopni. Na wschodzie i południu chwilami wiatr może być silniejszy, a na południu prognozowane są zanikające burze.