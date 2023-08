Synoptyk IMGW: w sobotę gorąco, burze i deszcz

W sobotę po południu będzie upalnie, termometry wskażą od 29 do 32 stopni C. Chłodniej tylko na Pomorzu. Na zachodzie deszcz i burze, które będą przesuwały się na wschód - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

W sobotę zachmurzenie duże na zachodzie. Tam opady deszczu i burze, które będą przesuwały się na wschód; bliżej wieczora lokalnie także możliwe burze. Opady w czasie burz najsilniejsze na południu do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 22 stopni C. na Pomorzu, 29 C. w centrum, do 32 C. stopni na krańcach wschodnich.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 90 km/h.

W nocy opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Na północnym zachodzie bez tych zjawisk. Najgroźniejsze burze wystąpią na południu. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 90 km/h.

Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni C. na Pomorzu. Na pozostałym obszarze od 16 do 20 stopni C.

Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z kierunków wschodnich.