Synoptyk IMGW: w sobotę gorąco i przelotne opady deszczu z burzami

W sobotę będzie gorąco, do 31 stopni Celsjusza. Opady deszczu i burze zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wiatr powieje z prędkością do 90 km/h – poinformował Jakub Gawron, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i opadami nawet do 30 mm, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km/h, na wschodzie do 90 km/h.

Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północy, ok. 27 w centrum kraju, do 31 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, ok. 23 stopni.

Z soboty na niedziele zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu oraz burze, głównie we wschodniej połowie kraju. W trakcie burz spadnie do ok. 20 - 30 mm wody. W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę to mogą być silne i jednostajne opady deszczu.

Temperatura w nocy od 11 stopni Celsjusza na północnym zachodzie Polski, ok. 17-18 w centrum kraju, do 20 na południowym wschodzie Polski. Porywy wiatru w trakcie burz do 70 km/h, natomiast na południu kraju do 80 km/h.

Poza burzami wiatr będzie słaby i zmienny.