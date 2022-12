Synoptyk IMGW: w sobotę mniej śniegu ale nadal mroźno

W sobotę można spodziewać się stopniowej poprawy pogody. Jak powiedziała PAP Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW-PIB, opady śniegu będą słabsze niż w piątek, a w niedzielę pogodny wyż obejmie już obszar całego kraju.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę nad północną częścią Polski będzie rozbudowywał się wyż znad Niemiec. Niż i związane z nim opady będzie stopniowo odsuwać się na południe, a miejsce wilgotnego powietrza polarno-morskiego zajmie powietrze pochodzenia arktycznego.

"W sobotę na północy kraju nie powinno już padać, lub będą to bardzo słabe opady śniegu. Na południowej połowie kraju prognozowane są opady śniegu, zwłaszcza na południowym wschodzie, które mogą dać do około 5 cm pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, minus 4 w centrum, do 1 stopnia na plusie w rejonie Helu. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na południu umiarkowany i porywisty, wywołujący zawieje i zamiecie śnieżne" - powiedziała Ilona Bazyluk.