Synoptyk IMGW: w sobotę na południu pochmurno, na północy pogodniej

W sobotę na południu będzie pochmurno z opadami śniegu, zaś pogodniej na północy. W rejonach podgórskich mroźno w nocy - powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Dorotę Pacochę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę w dzień i w nocy kraj zostanie podzielony na dwie strefy, pogodną północ i pochmurne południe.

W sobotę w południowej części kraju ciągle będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Natomiast w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i bez opadów.

Temperatura wzrośnie do 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 4 stopni na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich będzie ok. minus 2 stopni.

Wiatr nadal będzie słaby i umiarkowany, północno wschodni i północny, na Wybrzeżu wschodni.

W nocy na krańcach południowych i południowo zachodnich będzie pochmurno ze słabymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Lokalnie na zachodzie i w centrum możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna do minus 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Na Górnym Śląsku i nad morzem minus 2 stopnie. Na obszarach podgórskich spadek temperatury nawet do minus 11 stopni.

Wiatr będzie słaby, przeważnie zmienny.