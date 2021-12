Synoptyk IMGW: w sobotę opady deszczu ze śniegiem i śniegu na północnym wschodzie

W sobotę opady deszczu ze śniegiem i śniegu na północnym wschodzie. Najcieplej nad morzem 6 st. C. Najchłodniej na południowym wschodzie 2 st. C - przekazał PAP synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Lekki mróz wróci w nocy, ale tylko w regionach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do -3 st. C.

Z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyka IMGW Mateusza Barczyka wynika, że w sobotę rano należy się spodziewać słabych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, które pojawią się na "w południowej części kraju i na wschodzie".

"Rano temperatura na wschodzie, południu oraz w centrum nie powinna przekroczyć zera st.C, 4 stopnie nad morzem" - wskazał Barczyk.

IMGW przewiduje, że w sobotnie południe temperatura powinna być dość wyrównana. "Od 2 stopni na południowym wschodzie do 5 na zachodzie, 3 stopnie w centrum. Najcieplej nad morzem do 6 stopni" - podał synoptyk. Na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

"W sobotę wieczorem w całym kraju zawieje porywisty wiatr. Najmocniej na północnym wschodzie i wschodzie. Wieczorem temperatura będzie się wahać od 0 stopni na Podkarpaciu do 5 na zachodzie. W centrum 3 st. C" - powiedział synoptyk IMGW.

Synoptyk IMGW prognozuje, że "w nocy temperatura minimalna na zachodzie może osiągnąć 5 st. C. Nieco chłodniej na południowym wschodzie 2 st.C, z kolei poniżej zera spadnie w rejonach podgórskich, gdzie sięgnie -3 stopnie".

Barczyk dodał też, że na obszarze całego kraju pojawią się lokalne słabe opady deszczu.