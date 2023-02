Synoptyk IMGW: w sobotę pochmurno i silny wiatr

W sobotę będzie pochmurno z opadami. W całej Polsce będzie wiał silny wiatr w porywach od 70 do 115 km/h, który w ciągu dnia będzie słabł - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Okresami w całym kraju będzie padał deszcz, na północnym wschodzie i w górach będzie padał deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na południu suma opadów może wynieść do 15 mm. Wysoko w górach spadnie 5 cm śniegu w Sudetach i 15 cm w Tatrach.

Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 7 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na zachodzie.

Wiatr zachodni, początkowo będzie silny i bardzo silny, w porywach do 115 km/h na Wybrzeżu, do 90 km/h na północy i do 70 km/h na południu. Będzie dość szybko słabł, najpierw na zachodzie kraju, a na koniec na północnym wschodzie. W Sudetach porywy wiatru wyniosą do 140 km/h, w Tatrach do 110 km/h. Tam będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami występujące opady deszczu, deszczu ze śniegiem a w górach śniegu. Najwięcej tych opadów będzie na południu kraju, gdzie spadnie ok. 10 mm deszczu, a wysoko w górach w Sudetach spadnie 5 cm śniegu, w Tatrach 10 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na północy kraju do 5 stopni na południu Polski.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywy wiatru wyniosą do 60 km/h na Wybrzeżu i na krańcach południowych. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wyniosą do 70 km/h. Wiatr zachodni i północno-zachodni