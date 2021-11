Synoptyk IMGW: w sobotę pochmurno i wietrznie; lokalnie możliwy deszcz

W sobotę niebo będzie pochmurne z dużymi przejaśnieniami. Wiał będzie wiatr osiągający w porywach 55-70 km/h - powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Według prognozy pogody przygotowanej przez IMGW-PIB, sobota będzie pochmurna. Na odczucie ciepła będzie miał wpływ umiarkowany i porywisty wiatr.

"W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 7-8 stopni Celsjusza na krańcach południowych i północno-wschodnich do 11-12 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr w ciągu dnia osłabnie, jednak w porywach może osiągnąć do 55, a nad morzem do 70 km/h" - powiedział Gawron.

Noc z soboty na niedzielę najpogodniejsza na południu kraju. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu i mżawki - głównie na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabymi opadami deszczu. Lokalnie w kotlinach górskich wystąpią mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura spadnie do 1-3 stopni na terenach podgórskich, 5 stopni na południu i do 9 nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Na północy w porywach osiągnie do 55 km/h, a nad samym morzem do 65 km/h.