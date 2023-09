Synoptyk IMGW: w sobotę słonecznie i bez opadów

W sobotę będzie słonecznie niemal w całym kraju. Trochę chmur będzie tylko w Karpatach i na krańcach południowo wschodnich - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

W sobotę po południu w całym kraju będzie słonecznie. Zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane. Trochę chmur będzie w Karpatach i na krańcach południowo wschodnich.

Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na wschodzie do 25 stopni na zachodzie. Również w rejonach podgórskich 20 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo wschodni i wschodni.

W nocy pogodnie i bezchmurnie. Tylko gdzieniegdzie zachmurzenie umiarkowane. Lokalnie będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie, do 12 na zachodzie. Cieplej nad morzem do 14 stopni. Na Podlasiu mogą się zdarzyć spadki do 4 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.