Synoptyk IMGW: w sobotę słonecznie na zachodzie, w innych rejonach możliwe opady deszczu i burze

W sobotę najwięcej słońca na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Ciągle ciepło, na wschodzie do 33 st. C - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W sobotę po południu najwięcej słońca na zachodzie kraju i bez opadów deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze na południowym wschodzie kraju. Tam suma opadów wyniesie aż 50 mm. Podczas burz na pozostałym obszarze opady wyniosą do 35 mm. Porywy wiatru podczas burz wyniosą do 65 km/h zaś na południowym wschodzie do 75 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza na Pomorzu, do 33 stopni na wschodzie. Najchłodniej na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich 23-27 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich bądź południowych.

W nocy zachmurzenie będzie duże ze stopniowymi rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. Podczas burz opady deszczu wyniosą ok. 20 mm. Porywy wiatru początkowo ok. 70 km/h. Początkowo może też wystąpić grad.

Anna Woźniak dodała, że przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić także na krańcach północno-zachodnich. Nad ranem możliwe są tam mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich ok. 15 stopni. Wiatr słaby, zmienny.