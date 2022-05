Synoptyk IMGW: w środę 20 stopni na południu, tam lokalnie burze i grad

W środę na południu termometry wskażą do 20 stopni Celsjusza. Tam również burze, lokalnie z gradem. W nocy znowu przymrozki na Suwalszczyźnie - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W środę w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu oraz zachodzie wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju również burze, lokalnie z gradem. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie na południu do 12 mm. Porywy wiatru do 50 km/h.

Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 17 stopni w centrum i na zachodzie, do 20 stopni na południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej przejaśnień na północnym wchodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od zera stopni na północnym wschodzie. Tam przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni Celsjusza. Temperatura w centrum kraju 4 stopnie, do 10 stopni na krańcach zachodnich.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, południowo wschodni i wschodni.