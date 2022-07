Synoptyk IMGW: w środę dość ciepło, do 25 st. C

Prognozujemy, że w środę w ciągu dnia będzie dość ciepło na południowym-zachodzie kraju oraz w centrum. Tam termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, chłodniej na Podhalu i miejscami na Pomorzu, bo 19 st. C - przekazała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha, w środę rano na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Miejscami na południowym-zachodzie mogą się pojawić silne mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów.

Prognoza synoptyczna IMGW przewiduje, że w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. "Prognozowana suma opadów na wschodzie kraju do 20 mm" - stwierdziła synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podhalu oraz miejscami na Pomorzu do 25 st. C w centrum i na południowym-zachodzie. "Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/h" - wskazała Dorota Pacocha.

"Wieczorem się nieco rozpogodzi. Na wschodzie i południu wystąpią zanikające opady deszczu" - wskazała Dorota Pacocha.