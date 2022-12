Synoptyk IMGW: w środę mroźno, ale ze słabymi opadami śniegu

W środę Polska znajdzie się w masach chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego. Na północnym wschodzie temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie minus 8 stopni Celsjusza - powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę nad Polską będzie rozbudowywał się słaby klin wyżowy z centrum nad Bałkanami. Od południowego zachodu nasunie się płytka zatoka niżowa. Przez cały czas będziemy w chłodnym powietrzu arktycznym.

"Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnianiami i rozpogodzeniami na Pomorzu. Miejscami słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie kraju śnieg spadnie rano, a na południu i południowym zachodzie w godzinach popołudniowych. Rano będą jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, minus 4 w centrum, do zera na Wybrzeżu" - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, na północy i południu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Podkarpaciu i w rejonach podgórskich może być porywisty, osiągając prędkość do 60 km/h. W Tatrach prognozowana siła wiatru to do 80 km/h, w Sudetach do 65 km/h, który będzie wywoływał zawieje i zamiecie śnieżne.