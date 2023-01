Synoptyk IMGW: w środę nadal ciepło, ale i coraz bardziej wietrznie

W środę nad Polską będzie przesuwał się układ frontów atmosferycznych. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB, nadal będzie stosunkowo ciepło, jednak subiektywne odczucie temperatury będzie pogarszał rosnący na sile wiatr.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę nad Polskę będzie powoli nasuwała się zatoka niżu znad Morza Północnego. Z zachodu na wschód będzie wędrował układ frontów atmosferycznych. Do kraju nadal napływa ciepłe powietrze polarne morskie z południowego zachodu.

Synoptyk IMGW zaznaczyła, że w środę na południowym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów. "W pozostałej części kraju coraz więcej chmur i z zachodu na wschód będą przemieszczały się opady deszczu. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Silniejsze opady spodziewane są na północy, gdzie lokalnie może spaść do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wzmagał się. W drugiej połowie dnia, na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h, a w głębi kraju do 60 km/h" - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.