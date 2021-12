Synoptyk IMGW: w środę po południu sporo chmur i słabe opady śniegu

Po południu rozpogodzenia głównie na północnym wschodzie i miejscami m.in. w Kotlinie Kłodzkiej oraz centrum kraju. Słabe opady śniegu. Od minus 8 st. C. na Suwalszczyźnie do 1 st. C. na zachodzie - podała PAP w środę Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę po południu sporo chmur. Przejaśnienia możliwe tylko na północy i północnym wschodzie kraju oraz w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Raciborza, a także miejscami w centrum.

"Słabe opady śniegu prognozowane są na Pomorzu Zachodnim, na Mazowszu w rejonie Zalewu Wiślanego oraz w Świętokrzyskiem, a także w górach" - podała Dąbrowska.

Temperatura będzie od minus 8 st. C. na północnym wschodzie Polski do 1 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany z zachodu.