Synoptyk IMGW: w środę pochmurno z przelotnym deszczem, w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Prognozujemy słabe i przelotne opady deszczu, a w wysokich górach zawieje i zamiecie śnieżne - przekazał dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

W środę przez cały dzień będzie pochmurno, lokalnie możliwe są rozpogodzenia, głównie na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze kraju będzie padał deszcz.

"W Tatrach przelotnie oprócz deszczu będzie padał deszcz ze śniegiem, zrobi się też znacznie chłodniej" - powiedział synoptyk.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 9 st. C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 13 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty z północnego zachodu, nad morzem silny w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

"W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h, w Tatrach do 85 km/h. Ponadto w Tatrach lokalnie mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne" - podsumował synoptyk.