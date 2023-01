Synoptyk IMGW: w środę więcej chmur i coraz silniejszy wiatr

Środa nadal będzie ciepła i w całym kraju w ciągu dnia utrzymają się dodatnie temperatury. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB, podczas pobytu na świeżym powietrzu, może dokuczać rosnący w siłę wiatr.

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę do Polski nadal będzie napływało ciepłe powietrze polarno-morskie. Nad nasz kraj będzie się będzie powoli nasuwała zatoka niżowa znad Morza Północnego.

Synoptyk IMGW dodała, że w środę na południowym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów. W pozostałej części kraju coraz więcej chmur i z zachodu na wschód będą przemieszczały się opady deszczu. "Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Silniejsze opady spodziewane są na północy, gdzie lokalnie może spaść do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie się wzmagał. W drugiej połowie dnia, na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h, a w głębi kraju do 60 km/h" - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.

W nocy zachmurzenie będzie duże i możliwe są opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w wysokich partiach gór - śniegu. Pokrywa śnieżna może wzrosnąć w Tatrach o około 5 cm, w Bieszczadach do 8, a w Sudetach do 10 centymetrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 7-8 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiejący z zachodu i południowego zachodu wiatr będzie przybierał na sile. Na Wybrzeżu w porywach może osiągać do 80 km/h, w głębi kraju do 65 km/h, choć lokalnie może wiać z prędkością do 70 km/h. Także na pogórzu Karpat prędkość wiatru będzie dochodziła do 70 km/h.