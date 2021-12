Synoptyk IMGW: w Wigilię na południu opady deszczu, na krańcach wschodnich możliwa gołoledź

W Wigilię w południowej części Polski spodziewamy się opadów deszczu, na krańcach wschodnich natomiast możliwa gołoledź - powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Jak zapowiada synoptyk IMGW Ewa Łapińska rano w Wigilię na przeważającym obszarze kraju będzie mroźnie. "Na południu spadnie deszcz, zaś na krańcach wschodnich możliwa gołoledź" - wskazała Łapińska.

IMGW prognozuje, że temperatura w ciągu dnia będzie rosła i w południe osiągnie, "na zachodzie oraz południowym zachodzie od 6 do 8 stopni C".

"Wieczorem opady deszczu i deszczu ze śniegiem powinny zanikać. Przejaśnienia o tej porze możliwe na północy" - stwierdziła Ewa Łapińska.

Jak zapowiada synoptyk IMGW, w wigilijną noc w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza.

"Najcieplej w nocy powinno być na południu kraju, gdzie termometry wskażą do -1 st.C. Chłodniej w centrum do -6 st. C. Najzimniej będzie na Kaszubach, Warmii i Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie - tam powinno być od -10 do -12 st.C".