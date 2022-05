Synoptyk IMGW: we wtorek ciepło i raczej pogodnie

We wtorek będzie pogodnie, ale możliwe są przelotne opady deszczu. Na południu mogą także wystąpić burze; tam temperatura wyniesie nawet 22 stopnie Celsjusza - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

We wtorek w centralnym pasie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Na północy i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu możliwe są burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. Tam spadnie 10 mm deszczu na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza nad morzem, 14 na północy, 18 centrum do 22 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu możliwe zanikające opady deszczu. Na północnym wschodzie liczne rozpogodzenia i zachmurzenie małe.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 5 stopni na plusie w centrum kraju, do 10 stopni na południu. Na północy kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Nad ranem na północy i w rejonach podgórskich mogą wystąpić lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich.