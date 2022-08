Synoptyk IMGW: we wtorek gorąco na wschodzie, chłodniej, z opadami na zachodzie

We wtorek zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy niemal w całym kraju będzie padał deszcz. Możliwe są także burze. Ciągle gorąco na wschodzie, do 30 stopni – poinformował PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

"Pogoda we wtorek nie będzie się dużo różniła od tej w ostatnich dniach. Polska podzielona jest na gorący, burzowy wschód i deszczowy, chłodniejszy zachód" - powiedział Ogrodnik.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko miejscami na północnym wschodzie małe. Opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm, na Mazurach i w Bieszczadach do 35 mm oraz w Karpatach do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni Celsjusza na zachodzie. Z kolei na wschodzie od 26 stopni do 30. W rejonach podgórskich Karpat od 20 do 25 stopni, tylko w rejonach podgórskich Sudetów około 18.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie północny, na wschodzie wschodni.

W nocy na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam będzie najpogodniej i najmniej opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 35 mm. Na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 14 stopni.

Wiatr słaby, na Pomorzu i wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

